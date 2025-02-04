ترامب: أنا مهتم جدا بتطبيق تيك توك

في تصريح أثار جدلًا واسعًا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه الكبير بتطبيق "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المنصة الشهيرة تشكل محورًا مهمًا في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن القومي.

في مقابلة إعلامية حديثة، قال ترامب: "أنا مهتم جدًا بتطبيق تيك توك. إنه ليس مجرد منصة ترفيهية، بل أداة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة الشباب."

وأضاف أن التطبيق يمثل تحديًا جديدًا فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية في العصر الرقمي.

يأتي هذا التصريح بعد سنوات من اتخاذ ترامب إجراءات صارمة ضد التطبيق خلال فترة رئاسته، حيث وصفه حينها بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي بسبب علاقاته المزعومة مع الحكومة الصينية.

وهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لشركات أمريكية.

وفي عام 2020، أشعل ترامب أزمة كبيرة عندما أصدر أوامر تنفيذية تطالب شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك ببيع عملياتها داخل الولايات المتحدة لشركات أمريكية، مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل".

يرى محللون أن اهتمام ترامب الحالي بـ"تيك توك" قد يعكس اهتمامه المستمر بالتكنولوجيا كعنصر قوة في الاقتصاد العالمي. كما قد يكون التصريح جزءًا من استراتيجية إعلامية للعودة إلى دائرة الضوء السياسي والاستعداد للانتخابات المقبلة.

أثار تصريح ترامب تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما اعتبره البعض مؤشرًا على أهمية التطبيق في تشكيل الرأي العام والسياسة، رأى آخرون أنه تناقض مع مواقفه السابقة التي سعت إلى تقييد استخدام "تيك توك".

يبقى اهتمام ترامب بـ"تيك توك" موضوعًا مثيرًا للنقاش، حيث يعكس التداخل بين التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

وبينما يواصل التطبيق جذب انتباه ملايين المستخدمين حول العالم، تبقى القضايا المتعلقة بالخصوصية والسيادة الرقمية في قلب النقاشات الدولية.