مشاجرة داخل عربة السيدات بمترو المرج–حلوان بسبب شباب

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج – حلوان) واقعة مشاجرة عنيفة داخل إحدى العربات المخصصة للسيدات، وذلك عقب اعتراض عدد من الراكبات على وجود شباب داخل العربة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

بداية الواقعة.. اعتراض على مخالفة قواعد عربة السيدات



وبحسب شهود عيان، بدأت الواقعة عندما استقل عدد من الشباب العربة برفقة قريباتهم من السيدات، متجاهلين التعليمات التي تقصر هذه العربات على النساء فقط.

وعلى إثر ذلك، وجهت بعض الراكبات اعتراضات للشباب وطالبنهم بالانتقال إلى العربات المخصصة للرجال، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

تطور المشادة إلى سباب وتراشق بالألفاط



وتصاعدت حدة التوتر سريعًا، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ، بعدما قام أحد الشباب بتوجيه سباب وألفاظ خارجة للسيدات المعترضات، ما أثار حالة من الغضب داخل العربة.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ أقدم الشاب على الاعتداء بدنيًا على إحدى الراكبات، وقام بسحلها داخل العربة وسط صرخات واستغاثات من باقي السيدات.

وفي أعقاب الواقعة، تدخل أحد أفراد الشرطة المتواجدين على رصيف المحطة فور سماع الاستغاثات، حيث تمكن من السيطرة على الموقف وفض الاشتباك بين الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.