قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وانخفاض حرارة.. حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية في هذا الموعد
بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
فرضها ترامب.. الرسوم الجمركية على جميع الصادرات الصينية إلى أمريكا تدخل حيز التنفيذ
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد
الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
كولر طالبه بالاسم.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع لاعب نمساوي وتكلفة الصفقة
أسعار الدولار الأمريكي واليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025
الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025
جروس يرفض أول طلبات اللجنة الاستشارية في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق؟ فوائد مذهلة لا تتوقعها

التمر
التمر
أسماء عبد الحفيظ

التمر، تلك الثمرة المباركة التي تُعد رمزًا للصحة والطاقة في العديد من الثقافات، ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو كنز غذائي متكامل يحمل فوائد صحية مذهلة. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق؟ فوائد مذهلة لا تتوقعها 

تناول التمر على معدة فارغة في الصباح يُعد عادةً قديمة أثبتت فعاليتها في تحسين صحة الجسم، فما الذي يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق؟بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تنظيم مستوى السكر في الدم

على الرغم من حلاوة التمر، إلا أنه يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز التي تُهضم ببطء، مما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ومنح الجسم طاقة مستدامة. تناول التمر على الريق يمنحك دفعة من النشاط دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

التمر غني بالألياف الطبيعية، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. تناول 3-5 تمرات على الريق يعمل كملين طبيعي يُحفز نشاط الجهاز الهضمي ويعزز من توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

3. تقوية جهاز المناعة

يحتوي التمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والسيلينيوم. هذه المركبات تحارب الجذور الحرة وتدعم جهاز المناعة، مما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

4. تحسين وظائف الدماغ

تناول التمر على الريق يُعد مصدرًا جيدًا للطاقة السريعة للدماغ، بفضل السكريات الطبيعية التي تغذي خلايا الدماغ وتعزز التركيز والذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التمر على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة الجهاز العصبي.

5. تنظيم الوزن

التمر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية خلال اليوم. إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة صباحية تُعزز من عملية التمثيل الغذائي، فالتمر هو الخيار المثالي.

6. تحسين صحة القلب

تناول التمر يوميًا يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بفضل احتوائه على الألياف والبوتاسيوم، مما يُحسن من صحة القلب ويُقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

7. تنظيف الجسم من السموم

يُساعد التمر في تنشيط الكبد والكلى للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم. كما يُعزز من إفراز الإنزيمات المسؤولة عن تطهير الجسم بشكل طبيعي.

نصيحة: كيف تُضيف التمر إلى نظامك اليومي؟

يمكنك تناول التمر على الريق مع كوب من الماء الفاتر، مما يُحسن من امتصاص العناصر الغذائية ويساعد في بدء يومك بنشاط وحيوية.

تناول التمر يوميًا ليس مجرد عادة غذائية، بل هو استثمار في صحتك العامة. خصص دقائق من يومك لتناول هذه الثمرة السحرية، وستُلاحظ فرقًا كبيرًا في مستوى طاقتك وصحتك العامة.

التمر تقوية جهاز المناعة والطاقة تعزيز صحة الجهاز الهضمي تنظيم مستوى السكر في الدم تنظيم الوزن التمر على معدة فارغة في الصباح ما الذي يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق نصيحة كيف تُضيف التمر إلى نظامك اليومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

بطاقة التموين

برقم الموبايل فقط.. إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين| تفاصيل

حريق - أرشيفية

حريق داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

جهاز صغير في المنزل قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه.. ما هو؟

جهاز صغير في المنزل قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه.. ما هو؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ديريك كوتيسا

تطورات جديدة.. مفاجأة بشأن انتقال السويسري كوتسيا إلى الأهلي

الإذاعي أحمد أبو زيد

وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو زيد

ترشيحاتنا

الاستئذان

هل الزوج يستأذن زوجته قبل دخوله البيت؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن أسماء الراغبين في المشاركة في قرآن الجمعة والسهرة

الزهايمر

أستاذ حديث بالأزهر: القراءة تحمي من الإصابة بالزهايمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق؟ فوائد مذهلة لا تتوقعها

التمر
التمر
التمر

ابدأ يومك بشكل صحيح.. عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك…توقف عنها فورًا!

ابدأ يومك بشكل صحيح: عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك…توقف عنها فورًا!
ابدأ يومك بشكل صحيح: عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك…توقف عنها فورًا!
ابدأ يومك بشكل صحيح: عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك…توقف عنها فورًا!

طريقة عمل حواوشي البيض بأقل التكاليف

حواوشي البيض
حواوشي البيض
حواوشي البيض

حروق ولزوجة.. أخطاء تخزين القلقاس بهذه الطريقة

تخزين القلقاس
تخزين القلقاس
تخزين القلقاس

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد