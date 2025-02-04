لافروف: مفتاح حل مشاكل الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية



أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان موسكو تلقت إشارات بوجود مشاكل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لافروف في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام روسية ان موسكو ترى مشاكل لدى السلطات الجديدة في سوريا و"الحوار لا يسير بشكل جيد" داخل البلاد.

وأضاف أن محاولات "إبعاد" روسيا والصين وإيران عن سوريا لا تتماشى مع النوايا الحسنة والغرب يريد تنحية هذه الدول جانبا.

وبين وزير الخارحية الروسي في تصريحاته ان مفتاح حل جميع المشاكل في الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية.