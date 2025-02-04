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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قناة السويس تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض Seatrade Maritime Qatar

خلال المشاركة
خلال المشاركة
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم "الثلاثاء"، في فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض سيتريد قطر للنقل البحري Seatrade Maritime Qatar، وذلك ضمن جولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات الدولية المرتبطة بصناعة النقل البحري.

تنظم المؤتمر والمعرض وزارة المواصلات القطرية تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، بالتعاون مع شركة Informa Markets وبالشراكة مع شركة موانئ قطر.

ويقام المؤتمر على مدار يومين من ٤_ ٥ فبراير الجاري، بالدوحة، بحضور أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، والدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية نائب وزير النقل للخدمات اللوجستية، والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي.

يأتي ذلك تلبية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، والكابتن عبدالله محمد الخنچي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر، ومن المقرر أن تتضمن جلسات المؤتمر مناقشة القضايا الملحة المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمستجدات المتعلقة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات البحرية الإقليمية والدولية لما تمثله من منصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات المرتبطة بالصناعة، فضلا عن ما تتيحه من فرصة للقاء كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر كافة الجهود والالتفاف حول أهداف مشتركة تخدم حركة التجارة العالمية وتحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركاء و الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي للتباحث حول سبل التعامل الإيجابي مع بدء عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقام على هامش فعاليات المؤتمر عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بممثلي عدد من غرف الملاحة الدولية والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.

الاسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس

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