انطلاق منافسات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم للقوة البدنية بالهرم

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ، منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

وتشهد منافسات اليوم الثالث خوض الأساتذة رجال لمنافسات القوة رو وقوة كلاسيك رو في جميع الأوزان إلى جانب منافسات القوة الكاملة سنجل بلاي ومالتي بلاي للرجال والسيدات في جميع الأوزان.

وحصد الفراعنة 37 ميدالية متنوعة حتي الأن بواقع 18 ميدالية ذهبية، و11 ميدالية فضية، و8 برونزيات.

وتشهد البطولة مشاركة 630 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة.

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.