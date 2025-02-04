أرقام وإمكانيات روكي بوشيري صفقة الزمالك المرتقبة لدعم الدفاع

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع المدافع الكونغولي روكي بوشيري لاعب فريق هيبرنيان الإسكتلندي لدعم خط الدفاع.

ويحاول نادي الزمالك دعم صفوفه بصفقات جديدة بعد الهجوم الكبير من الجماهير على مجلس الإدارة بسبب قلة التدعيمات خلال الميركاتو الشتوي وسط نتائج سلبية .

وينتهي عقد روكي بوشيري بنهاية الموسم الحالي



لعب مع ناديه الإسكتلندي 90 مباراة بمختلف المسابقات وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة وخلال الموسم الحالي لعب 20 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

لعب الكونغولي مع منتخب بلاده 180 دقيقة في مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو



خاض روكي عددا من التجارب الاحترافية في الدوري الإسكتلندي والدوري البلجيكي والدوري الإنجليزي

ويتميز اللاعب بالقوة البدنية الكبيرة ما تجعله مميز في الالتحامات الهوائية والتدخلات الدفاعية ويشارك في الجزء الهجومي للمشاركة في الكرات الثابتة واستغلاله للكرات الرأسية.