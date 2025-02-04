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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلاً رمضان بالرياض | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة الرياض، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على جميع السلع والمنتجات بالمعرض الذي يشارك فيه 25 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك، في إطار حرص المحافظة على ضمان تخفيف الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، بهدف تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات، والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، المخللات بأنواعها، قمر الدين، المشروبات والعصائر، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، وغيرها من السلع المتنوعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ أهلاً رمضان

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