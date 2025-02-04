رامي جمال يسخر من نفسه في الجيم

سخر الفنان رامي جمال، من نفسه أثناء وجوده في الجيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري” ونشر صورة كتب عليها: “أنا في الجيم”.

رامى جمال أغنية ولا بفتكرك

يذكر أن طرح مؤخرًا رامي جمال أغنية ولا بفتكرك” وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع موسيقي ومهندس صوت أحمد أمين

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي بالنسبالي كلامك عني.. اللي أكيد افترا وتجني.. عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش.. بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية.. اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وأوعى تقرب تاني الله يخليك.. ولا في عشرة مابينناصاينها.. ولا دي حاجة هاتكسب منها..كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه.

وكان رامي جمال، قد بدأ خلال الفترة الماضية طرح أغاني الألبوم على طريقة السنجل بشكل متتالي، حيث طرح مؤخرًا أغنيتين جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد وهما“وجوده تاعبني، ونومي مخاصمني”.