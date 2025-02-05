احذرها.. هيئة البريد المصري تنذر باختراق حسابك بهذه الطريقة| تفاصيل

مع التطور التكنولوجي الهائل، تزداد مخاطر الهجمات الإلكترونية المختلفة التي تستهدف الشركات والأفراد والحكومات وتسعى إلى سرقة بيانات العملاء، فكل يوم ننقل فيه المعلومات ونستخدمها عبر الفضاء الرقمي تكون عرضه لخطر الهجمات الإلكترونية، ومن بين هذه المخاطر هي أساليب الاحتيال الإلكتروني لسرقة بيانات مالية من الأفراد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

رسائل نصية تتسبب في الوصول إلى جميع الحسابات المخزنة على الهاتف

أكد وسام السيد على أن هناك بعض الأفراد الذين يقوموا بإرسال رسائل نصية إلى المستخدمين، وتحتوي هذه الرسائل على روابط معينة توحي بأن هذه الرسالة مرسلة من البريد المصري، وعند قيام العميل بالضغط على هذه الرسالة، فقد يتمكن من الوصول إلى كافة الحسابات المخزنة على هاتف العميل ومن ثم تعرض حساباته لخطر السرقة.

الأمن السيبراني رصد رسائل مشبوهة

أوضح مساعد رئيس هيئة البريد المصري أن قسم الأمن السيبراني في البريد المصري قد رصد وصول عدد من الرسائل المشبوهة التي تصل على الهواتف الخاصة بعملاء البريد المصري.

شكاوى عمليات الشراء الإلكتروني

أضاف وسام السيد أن هناك العديد من الشكاوى من عملاء البريد المصري تتعلق بعمليات الشراء الإلكتروني (أون لاين)، مؤكدًا على قيام البريد المصري برصد الرسائل المشبوهة.

البريد المصري لم يطلب بيانات من العملاء

أشار وسام السيد، مساعد رئيس هيئة البريد المصري، في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة ببرنامج (صالة التحرير) الذي يذاع على قناة (صدي البلد)، إلى أن البريد المصري لم يقوم بالتواصل مع العملاء ولم يطلب بيانات مالية منهم.

تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني

أوضح مساعد رئيس هيئة البريد المصري أن تقدم التكنولوجيا الحديثة أدى إلى تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا على أن البريد المصري لم يقوم بتحديث بيانات العملاء عبر المكالمات الهاتفية.

الخط الساخن 16789 لاستقبال شكاوى المواطنين

اختتم مساعد رئيس هيئة البريد المصري حديثه بأن هناك خط ساخن على الرقم 16789، يتلقى شكاوى المواطنين في حالة تعرضهم لعمليات احتلال مباشر حيث أشار إلى أن الخدمة متاحة حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، ويمكن للمواطنين تقديم كافة الشكاوى والإبلاغ عن حالات الاحتيال عبر الرقم المسجل على البطاقة.