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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يبحث مع زامبيا تطوير التعاون في الصحة والطاقة والزراعة

السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
أ ش أ

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للتعاون مع زامبيا ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين.


جاء ذلك خلال لقاء السفير نبيل حبشي مع Jack Mwiimbu جاك مويمبو وزير الداخلية الزامبي والقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقد حضر اللقاء الوكيلان الدئمان لوزارتي الخارجية والداخلية وكبار المسئولين في الوزارتين، والسفيرة ميادة عصام سفيرة جمهورية مصر العربية في زامبيا. 


ونوه السفير نبيل حبشي إلى أن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي قد وجه بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات في مختلف القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية وتشكل أولوية للجانب الزامبي.


وتطرق نائب الوزير إلى النجاح الذي يشهده مشروع المزرعتين المشتركتين بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها الزامبية، وكذلك إلى سبل تعزيز التعاون في قطاعات الصحة والدواء، وسبل تعزيز السياحة العلاجية إلى مصر، كما تم التطرق إلى موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة، وتعزيز التبادل التجاري، وجهود استئناف خط الطيران المباشر بين البلدين على شركة مصر للطيران.


من جانبه، أشاد الوزير الزامبي بالعلاقات المصرية الزامبية الوطيدة والممتدة منذ استقلال زامبيا عام 1964 والتي شهدت تطورا ونموا في كافة المجالات خلال الأعوام الماضية، ولاسيما مجال دعم القدرات.. مبديا التقدير لما تقدمه مصر في هذا المجال لبناء قدرات الكوادر الزامبية.


وثمن وزير الداخلية الزامبي التواجد المصري في زامبيا.. مؤكدا أن الجالية المصرية تحظى بأقصى درجات التقدير والعناية لما يقدمه أبناؤها العاملين في شركات وكيانات مصرية من دعم في مجالات الطاقة، والزراعة، والصحة والدواء.
 

جمهورية مصر العربية نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وزير الداخلية الزامبي

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