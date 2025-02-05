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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 4 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 37 سفينة. 

وأوضحت الهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و457 طنا تشمل: 450 طن ملح معبأ و 1500 طن أسمنت معبأ ، و 11 ألفا و507 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و 502 طن تشمل: 6250 طن ذرة و 2413 طن خشب زان و 6000 طن سكر و 14 ألفا و872 طن حديد و 8967 طن خردة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 510 حاويات مكافئة و عدد الحاويات الواردة 322 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3994 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33 ألفا و165 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62 ألفا و479 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5825 حركة.

ميناء دمياط الحاويات البضائع العامة صومعة الحبوب

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