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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم من خلال هذا الرابط

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

هذه النتيجة تعكس أداء الطلاب خلال النصف الأول من العام الدراسي وسط تحديات متعددة تتعلق بالاستعداد للامتحانات وظروف العملية التعليمية.

تحليل النتائج وتوزيع نسب النجاح

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 94,327 طالبًا وطالبة، حضر منهم 93,807، بينما نجح 58,387 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 62%. سجلت إدارة البلينا التعليمية أعلى نسبة نجاح على مستوى المحافظة بنسبة 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة 81%، ثم إدارة جرجا بنسبة 72%.

تفاوت نسب النجاح بين الإدارات التعليمية يعكس عدة عوامل منها كفاءة المعلمين، وتوافر الموارد التعليمية، ومستوى الدعم الأسري للطلاب. كما يشير إلى الحاجة لمراجعة أداء الإدارات ذات نسب النجاح المنخفضة لتحديد أوجه القصور ومعالجتها في الفصل الدراسي الثاني.

جهود المحافظة لتحسين الأداء التعليمي

أكد محافظ سوهاج على أهمية دعم العملية التعليمية من خلال تطوير المناهج وتحسين بيئة المدارس، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين.

وأعرب عن تقديره لجهود العاملين بقطاع التعليم، داعيًا الطلاب لمواصلة الاجتهاد لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً.

أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن النتيجة تعكس مستوى أداء الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتحسين نسب النجاح من خلال توفير الدعم الفني للمدارس وتعزيز دور الأنشطة المدرسية في تنمية مهارات الطلاب.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

تتيح مديرية التربية والتعليم بسوهاج الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي.

هذه الخدمة تهدف لتسهيل وصول أولياء الأمور والطلاب للنتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، مما يساهم في تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد.

في الختام، تعد نتيجة الشهادة الإعدادية خطوة مهمة في مسيرة التعليم الأساسي، حيث تحدد مسار الطلاب في المرحلة الثانوية. لذا يُنصح الطلاب بالتركيز على تحسين أدائهم الأكاديمي وتطوير مهاراتهم لتحقيق النجاح في المستقبل.

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