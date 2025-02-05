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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل فشل صفقة كوتيسا إلى الأهلي

كوتيسا
كوتيسا
حسن العمدة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أعلن قيد علي معلول رسميًا في قائمة الفريق بعد فشل صفقة كوتيسا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي كان أتم اتفاقه مع نادي سيرفيت السويسري لضم اللاعب كوتيسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وتابع:" النادي السويسري وافق على بيع اللاعب للنادي الأهلي خلال زووم ميتنج صباح امس، واللاعب طلب زيادة الاتفاق المالي الذي اتفق عليه في وقت سابق مع مسؤولي الأهلي".

وأكمل:" اللاعب كان يريد الحصول على منحة تعاقد عندما ينضم للنادي الأهلي في الصيف بناءً على إنه سيكون لاعب حر".

واختتم:" النادي الأهلي رفض فكرة زيادة المقابل المادي للاعب وتم الاستقرار على قيد معلول والنظر في موقف كوتيسا بنهاية الموسم.

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