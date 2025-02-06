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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"صباح الخير يا مصر"يستعرض تفاصيل مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر تفاصيل المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، حيث عقدت الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمراً تحت عنوان "فخامة الرئيس... كلنا معك"، لدعم مواقف القيادة السياسية المصرية في رفض مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وشهد المؤتمر حضور ومشاركة واسعة من قيادات ورجال وشباب الحركة التعاونية المصرية ومنظمات المجتمع المدني، الذين يمثلون أكثر من 25 مليون مصري، وأكدوا دعمهم الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية، في موقف يعكس وحدة الشعب المصري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.

حضر المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات السياسية والإدارية مثل اللواء وليد البارودي، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، واللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، والدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، واللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق.

صباح الخير يا مصر منظمات المجتمع المدني الجمعية المصرية للدراسات التعاونية دعم مواقف القيادة السياسية

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