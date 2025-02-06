محافظ المنيا: التنسيق بين مختلف القطاعات لتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم

أكد محافظ المنيا عماد كدواني أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، قائلا: "جئنا جميعا للعمل على تخفيف العبء عن المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة".

جاء ذلك خلال حضور المحافظ تسليم جمعية الأورمان بالتعاون مع شركة مصر للبترول 17 منزلا لأهالي قرية بني سليم شوشة بمركز سمالوط بالمنيا بعد إعادة تأهيلها، حيث تم إعادة إعمارهم وفرشهم على أعلى مستوى ولاقت قبول واستحسان الأهالي، وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا عبد الحميد الطحاوى والمهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، والمهندس عويس قاسم، رئيس مجلس مدينة سمالوط، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة المنيا .

من جانبه، أكد رئيس شركة مصر للبترول حرصهم على القيام بمسئوليتهم المجتمعية وإحداث أثر إيجابي فى المجتمع المحيط بها من خلال التعاون المثمر مع جمعية الأورمان.

وأشار إلى أهمية المشروع الذى يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود إيجابي فى توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية.

وقال مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان إن البيت الوحد شمل تأهيل وتشطيب منزل 2 حجرة وصالة ومطبخ وحمام، حيث تم استكمال المباني وتعريش الأسقف الخشبية وتأسيس الكهرباء وتأسيس السباكة بالمنزل وتركيب أبواب وشبابيك ومحارة المنزل وعمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام ودهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك باللاكيه وتشطيب واجهات المنزل وتشطيب سباكه وكهرباء المنزل، بالإضافة إلى فرش المنازل بالكامل.