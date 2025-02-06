نهائيا.. مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الأسبق، اعتزاله كرة القدم بعمر 36 عاما، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك مارسيلو النجم البرازيلي فيديو يعلن فيه اعتزاله جاء فيه: "في عمر 18 عاما، طرق ريال مدريد بابي وانتقلت إلى هناك، الآن، أستطيع أن أقول بفخر إنني مشجع مدريدي حقيقي”.

وتابع: “حياتي تغيرت بشكل كامل في مدريد، حيث أسست أسرة مع زوجتي”.

وأضاف: "لقد شاركت في 16 موسمًا، فزت بـ25 لقبًا، 5 دوري أبطال أوروبا وكنت واحدًا من قادة الفريق، لقد عشت الكثير من الليالي الساحرة في سانتياجو برنابيو، يا لها من رحلة، ريال مدريد نادٍ فريد من نوعه، إحساس رائع أن تكون من مشجعي هذا النادي”.

واستطرد: “لقد كان فخر كبيرًا أن أمثل منتخب البرازيل، سأتذكر دائمًا فوزي بميداليتين أولمبيتين، كأس القارات كذلك، لقد عدت إلى فلومينينسي أيضًا من جديد ونجحت في قيادتهم للفوز بثلاثة ألقاب، لقد كان شعورًا رائعًا”.

وأختتم: “تحقيق كأس كوبا ليبرتادوريس أمر عظيم، لكن رحلتي انتهت هنا في الملاعب، لكن لا يزال لدي الكثير لأقدمه إلى كرة القدم، شكرًا على كل شيء”.