السعودية .. إطلاق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات

أعلن ولي العهد⁩ السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ووفق وسائل اعلام سعودية ، فمن المقرر ان يشكل "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات"، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة "لوسِد موتورز"، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، "هيونداي موتور" لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة "بيريللي" لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.



كما يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.