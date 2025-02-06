رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة قنا

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا ، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.52%، وذلك بحضور هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا ، إن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 58843 طالبًا وطالبة حضر منهم 58098 وحقق النجاح 40390 طالب بنسبة نجاح بلغت 69.52 %.

وتابع عبدالحليم، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1358 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1270 وعدد من حققوا النجاح 1236 بنسبة نجاح بلغت97.%.

وأضاف محافظ قنا، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 27 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 96%.

وأعرب عبد الحليم" عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، مقدماً شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

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