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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهمة بقـ.تل زوجها بالشرقية إلى فضيلة المفتي

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب إحالة أوراق ربة منزل متهمه بقتل زوجها بمركز كفر صقر الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتها بالإعدام شنقا، وحددت جلسة السادس من مارس المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجل شقيقتها لذات الجلسة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بضبط "نها أ ال أ" 39 سنة ربة منزل ونجل شقيقتها "السيد م ال م ع" 17 سنة، مقيمين بمركز كفر صقر لاتهامهما بقتل المجني عليه "منير فكري" زوج المتهمة، ونحر رقبته بمركز كفر صقر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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