رئيس فيفا يحضر احتفالية الأهلي بمناسبة تواجد نسخة كأس العالم للأندية في مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن توجيه النادي الأهلي، دعوة إلى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحضور الاحتفالية التي ستقام في مدينة الأقصر بمناسبة تواجد نسخة كأس العالم للأندية في مصر، وهو الحفل الذي سيشهد الإعلان عن تفاصيل ستاد الأهلي الجديد.

وأضاف "شبانة"، خلال تصريحات إذاعية، أن الأهلي تلقى موافقة مبدئية من رئيس الفيفا لحضور الحفل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.