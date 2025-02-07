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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
كتب شيماء مجدي

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الدواجن والتى شهدت مؤخرا انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترات الماضية التى وصل فيها سعر كيلو الدواجن البيضاء 91 جنيهًا بالمزرعة ليصل سعر الكيلو بالأسواق إلي 100 جنيهًا. 
 

أسعار الدواجن اليوم 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  87 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها منذ أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 95 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 69 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.
 

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 92 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.
 

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.
 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من  190 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 180جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

 

أسعار البيض اليوم الجمعة 

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.
 

والجدير بالذكر أنه شهدت أسعار الدواجن  والبيض ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع التكلفة فى فصل الشتاء ، مع زيادة الإقبال على شراء الدواجن وبالتالي ارتفع سعرها .بالأسواق ، ويتساءل الجميع عن الأسعار خلال شهر رمضان.

وتدخلت الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة لضبط الأسعار بالأسواق ، وقامت بفتح باب الاستيراد للدواجن وكتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الإستيراد من مناشىء موقفها الوبائى يسمح بالإستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

استيراد البيض

كذلك السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتى ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.
 

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