لأول مرة.. الشامي يغني تتر مسلسل في رمضان 2025

يستعد المغني الشامي لغناء إحدى تترات مسلسلات موسم رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا.

وكشف برنامج et بالعربي عن غناء الشامي لتتر مسلسل “تحت سابع أرض”، الذي انتهى من تسجيله مؤخرا.

الأغنية من كلمات الشامي وألحانه، وهو ما أعلنه عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا:" قريباً مشاركتي بمسلسل #تحت_سابع_أرض".

قريباً مشاركتي بشارة مسلسل #تحت_سابع_أرض



من بطولة النجم #تيم_حسن والنجمة #كاريس_بشار وسيدة الشاشة السورية #منى_واصف واهم نجوم من بلادي 🤍🙏



العمل من كلماتي والحاني وتوزيع #اليان_دبس

عمل غير مألوف ومختلف جداً



نشالله رح ينال اعجابكم 🙏#الشامي pic.twitter.com/f88aibFAam — Al Shami (@AlShamiMusic) February 6, 2025

مسلسل تحت سابع أرض من بطولة تيم حسن ، كاريس بشار، منى واصف، ومن تأليف عمر أبو سعدة، ومن إخراج سامر البرقاوي.





وكان تيم حسن قد نشر البوستر التشويقي للمسلسل عبر حسابه الخاص على إنستجرام معلقاً : "تحت ٧ ارض ، رمضان ٢٠٢٥".

تيم ظهر بـ Look الشنب الجديد مع نظارات شمسية، فيما أطلت كاريس على الجمهور بمظهر شعبي مختلف.

وكانت آخر أعمال تيم حسن، فيلم “الهيبة” والذى يقوم ببطولته مع منى واصف وسعيد سرحان وزينة مكي، ومن إخراج وتأليف سامر البرقاوي، هو المحطة الأخيرة في مشوار العمل الفني الشهير "مسلسل الهيبة" الذي انطلق قبل 5 سنوات ولاقى نجاحا.