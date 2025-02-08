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قلق في الكونجرس| الإسرائيليون يرفضون التهجير .. إيقاف الهواتف في هذا الحالة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قلق في الكونجرس| الإسرائيليون يرفضون التهجير .. إيقاف الهواتف في هذا الحالة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الاخبار الهامة التي أذيعت ببرنامج التوك شو ومنها؛

تقارير عبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله


قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الخارجية الأمريكية تقر بيع صواريخ هيلفاير لإسرائيل بقيمة 660 مليون دولار.

شبورة مائية .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة


كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بموجه من الطقس البارد.


عمرو أديب يشيد بالرئيس السيسي: كل المصريين حتى المعارضة قالوا نعم لمواقفه


أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا :"كل المصريين حتى المعارضة في الخارج قالوا نعم لموقفه من اللي بيحصل حوالينا"


مصطفى بكرى: قلق داخل الكونجرس الأمريكى من الجيش المصرى.. فيديو


قال الإعلامي مصطفى بكري أن السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، قال إن الدول الكبرى والقوية مثل مصر تحتاج إلى جيوش قوية قادرة على حماية أمنها القومي.


دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم

قالت ريهام إبراهيم، مراسلة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن معبر رفح المحرك الأساسي لإغاثة أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى دخول 8 شاحنات مساعدات بترولية اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.


 

إيقاف الهاتف| إجراءات جديدة عاجلة ضد مكالمات التسويق العقاري

أكد محمد ابراهيم رئيس اول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن هناك إجراءات قوية لمنع مكالمات التسويق العقاري، مضيفا أن هذه الإجراءات تصل لحد إغلاق الهاتف الذي تتم منه المكالمة.

عمرو أديب: مصر رعب إسرائيل الوحيد في الدنيا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوضع الحالي في المنطقة في غاية السخونة، مضيفا أن:"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بيغيروا مواقفهم زي ما بيغيروا الشراب".

الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن طقس غدٍ


عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الساعات المقبلة، كاشفة تفاصيل هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس في مصر.


المتحدث باسم صحة غزة يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات

قال د. خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في عدم الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات التي تنص على البروتوكول الإنساني المتفق عليه لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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