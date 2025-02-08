عصام الحضري: لست راضيا عن مستوي محمد الشناوي في الأهلي

تحدث عصام الحضري نجم الأهلى والمنتخب الوطني السابق،عن أداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و‌منتخب مصر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة “أون تايم سبورتس 1”

وقال عصام الحضري: لست راضيا عن مستواه في الفترة الأخيرة.

وأضاف الحضري، الشناوي لم يجدد عقده مع النادي الأهلي، لان مسئولي النادي لم يقدموا أي عرض للحارس.

وقال عصام الحضري: أنا قريب جدًا من محمد الشناوي، وأتواصل معه بصفة مستمرة، وأنا مش راضي عن مستواه، وأنا بتفرج على مباراة بتروجت، مش ده الشناوي، اللي تبقى مطمن بوجوده.

وأضاف: هدف بتروجت، يعرفك أن الشناوي، دماغه مشغولة بحاجة تانية، الشناوي، لو مركز كان هيطلع يمسك الكورة.

وتابع: الشناوي، لما الكاميرا بتيجي على وشه، مش هو ده الشناوي، اللي احنا عارفينه، ممكن يكون حاسس أن في ناس جوه النادي متحاملين عليه، موضوع تجديد لم يتم حسمه حتى الأن.

وأتم: مستوى الشناوي، مش عاجبني، وتراجع مستواه ممكن يكون بسبب إنشغاله ببعض الأمور

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة، لملاقاة غزل المحلة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث استأنف تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقرر الجهاز الفني للفريق، عدم منح اللاعبين أي راحة سلبية عقب مواجهة بتروجيت، التي انتهت بفوز الأهلي (2-1) في الجولة الثانية عشرة من الدوري. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمباراة غزل المحلة، خاصة في ظل ضغط المباريات.

ويخوض اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة بتروجيت تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، بينما يؤدي باقي اللاعبين مرانًا قويًا يركز خلاله كولر على الجوانب التكتيكية والتسديد على المرمى.

جلسة فنية مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء

عقد مارسيل كولر محاضرة تحليلية مع اللاعبين، لمراجعة الأخطاء التي ارتكبوها خلال لقاء بتروجيت، مع تقديم التعليمات الفنية لتحسين الأداء الدفاعي والهجومي قبل المواجهة المرتقبة ضد غزل المحلة. ويركز الجهاز الفني على تطوير المنظومة الدفاعية للفريق وتصحيح الأخطاء الفردية التي ظهرت في