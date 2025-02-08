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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الدقهلية| انطلاق سوق اليوم الواحد أمام مصنع الألبان .. حملة نظافة مكبرة .. افتتاح عدة مساجد جديدة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهدت محافظه الدقهلية خلال الساعات الماضية عددا من الأحداث المختلفة وقام موقع “صدى البلد” بنشرها 

محافظ الدقهلية يستقبل مفتى الجمهورية 

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي 775 الذي يوافق 8 فبراير من كل عام.

محافظ الدقهلية ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة 

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة ، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ولواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقب صلاة الجمعة  سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا على استمراره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

افتتاح عددا من المساجد بالمنصورة 

افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية عددا من المساجد بالمنصورة وقرى بشربين، حيث افتتح  مسجد عزبة فاطمة هانم بقرية أبو جلال،  التابع لادارة اوقاف شربين، كما ⁠تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية منشأة النصر، التابع لإدارة أوقاف شربين، كذلك ⁠تم افتتاح مسجد الرحمة اللوزي الجديدة قرية كفر الترعة الجديد التابع لإدارة اوقاف شربين. 

حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية 

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا،.

 أوضح أنه تم خلالها رفع 420 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، ورفع 25 طن أتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية.

الدقهلية محافظ مساجد مفتى

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