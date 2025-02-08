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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري: عواد بينافس نفسه في الزمالك ومحمد صبحي لازم يركز

الحضري
الحضري
ميرنا محمود

تحدث عصام الحضري عن أداء حارسي مرمي الزمالك محمد عواد و مصطفي صبحي عبر تصريحات مع إبراهيم عبد الجواد على أون تايم سبورت.

وقال الحضري :عواد بينافس نفسه في الزمالك ومستواه متراجع.


و تابع :محمد صبحي حارس كبير ولكن كل مشكلة في الزمالك بيبقي فيه ولازم يركز الفترة إللي جاية

و أضاف عصام الحضري: محمود جهاد لاعب جوكر وكبير

وتغلب نادي الزمالك علي نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما  مصطفي شلبي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول ونبيل عماد دونجا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما يتصدر جدول ترتيب الدوري فريق بيراميدز برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ 14.


جدول ترتيب الدوري المصري


بيراميدز: يتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة.
الأهلي: يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة.
الزمالك: يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة.
المصري: يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
سيراميكا كيلوباترا: يتواجد في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط (19 نقطة).
حرس الحدود: يتواجد في المركز السادس برصيد 18 نقطة
فاركو: يقع في المركز السادس بعد فوزه علي سيراميكا ليرتفع رصيده 18 نقطة
بتروجيت: يقع في المركز السابع برصيد 17 نقطة 
البنك الأهلي: يقع في المركز الثامن برصيد 17 نقطة 
طلائع الجيش: يقع طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 16 نقطة
سموحه: يقع سموحه في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
زد: يقع في المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة 
الاتحاد السكندري: يقع في المركز الـ 13 برصيد 14
الإسماعيلي: في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.
غزل المحلة: في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.
إنبي: في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.
الجونة: في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.ً
مودرن سبورت: في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.
 

الحضري محمد عواد تصريحات الحضري ابراهيم عبد الجواد

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