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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيرته بموزمبيق يناقشان عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين

مصر وموزمبيق
مصر وموزمبيق
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها مع موزمبيق والذي برز في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى موزمبيق في 2023.


جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية مع "ماريا مانويلا لوكاش" وزيرة خارجية موزمبيق، وقدم خلاله التهنئة للوزيرة الموزمبيقية على توليها منصب وزير الخارجية، معرباً عن تطلعه للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.


وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز أطر التعاون القائمة؛ واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع الاحتفال العام الجاري بذكرى 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 


وأكد الوزير على مواصلة التزام مصر بدعم جهود موزمبيق في مجال مكافحة الإرهاب من منظور شامل للأبعاد الأمنية والعسكرية والفكرية والاجتماعية والتنموية، منوهاً إلى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الصدد.


وناقش الوزيران ترتيبات عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري..كما تناولا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ترتيبات انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي القادمة والمسائل الخاصة بتعزيز عمل أجهزة الاتحاد والإصلاح المؤسسي. 
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور و التنسيق وتبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية موزمبيق ماريا مانويلا لوكاش

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