لن ننساكم.. الزمالك يحيي الذكرى العاشرة لشهداء الدفاع الجوي

أحيت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، ذكرى رحيل شهداء أحداث ستاد الدفاع الجوي العاشرة، بمنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: “لن ننساكم”.

الزمالك يهزم الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبيراميدز المتصدر.

وفي المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر، مواصلاً معاناته بعد تلقيه الخسارة السادسة هذا الموسم.