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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد انتهاء جميع الاستعدادات..جامعة المنصورة تستقبل الفصل الدراسي الثاني

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى

شهدت جامعة المنصورة انتظامًا في الدراسة وتوافد الطلاب على الحرم الجامعي في اليوم الأول من انطلاق الفصل الدراسي الثاني، والذي يبدأ اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور شريف خاطر انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين في إطار الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

كما أشار «خاطر» إلى أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي.

وقال رئيس الجامعة إن الفصل الدراسي الثاني سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية والمؤتمرات العلمية، التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية على مختلف المستويات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم، لما لها من تأثير إيجابي في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتواصل الفعال، بالإضافة إلى دورها في مواجهة المعلومات المغلوطة والأفكار غير السوية.

كما أشار إلى أن إجازة نصف العام الجامعي شهدت مشاركة الجامعة في عدد من المنافسات الطلابية في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وكذلك المشاركة في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وتوجه رئيس  الجامعه بخالص التمنيات لطلاب الجامعة بدوام التميز والنجاح، متمنيًا لهم فصلًا دراسيًّا موفقًا، كما توجه بخالص الشكر رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية والجامعة على الجهود المخلصة المبذولة لتحقيق أعلى كفاءة للعملية التعليمية، والتي انعكست على المستوى المتميز للطلاب.

جدير بالذكر أنه وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024-2025 اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 29 مايو 2025، وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

رئيس انتظام المنصوره الجامعه

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