التجاري الدولي CIB يخفض الفائدة 3% على شهادة الإدخار الشهرية..تفاصيل

خفض البنك التجاري الدولي CIB، عائد الفائدة علي الشهادات الادخارية لمدة 3 سنوات مقدار 3% لتصل في الوقت الحالي لـ17% بعد أن كانت 20%.



قالت نشرة البنك عبر الموقع الرسمي إن عائد شهاد الادخار بريميم المطروحة بقيمة مليون جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه لمدة 3 سنوات ذات العائد الشهري، يبلغ فائدتها 17%.

بينما وصل سعر الفائدة لشهادة الادخار ذات العائد الثابت " بلاس" بقيمة اكتتاب نص مليون جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه إلى 16%.

ووصل سعر العائد لشهادة الادخار برايم المطروحة لمدة 3 سنوات بقيمة 100 ألف جنيه ومضاعافتها بالألف جنيه ذات العائد الشهري بنسبة 15%

ويبلغ سعر الفائدة علي شهادة الادخار لمدة 3 سنوات بعائد متغيير تحت اسم " فلوتين 2024" بحد أدني 1000 جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه والتي لا تزال سارية، تبلغ 26%.

ويعتزم البنك المركزي المصري خلال فبراير الجاري عقد أولي اجتماعات للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري بعد قراراته السابقة بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير علي مدار 6 اجتماعات متتالية من العام السابق.