أعلى شهادات الادخار بـ 10 بنوك .. هتعمل فلوس وانت مطمن

تعد شهادات الادخار ذات العائد المرتفع خيارًا استثماريًا مغريًا للمواطنين، خصوصًا بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

توفر الشهادات البنكية فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة وآمنة على المدخرات، مما يجعلها من أكثر الخيارات المفضلة للكثير من المستثمرين.

ويستعرض موقع صدي البلد الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك، بالاضافة الي مجموعة متنوعة من الشهادات التي تناسب احتياجات المستثمرين المختلفة.

شهادات الادخار بالبنوك

1. البنك الأهلي المصري



الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (3 سنوات)

العائد الشهري يبدأ من 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

العائد السنوي يبدأ من 30%، ثم 25%، وأخيرًا 20%.

الشهادة البلاتينية السنوية

عائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.

يمكن الاستفادة من عائد يومي بنسبة 23% لمدة عام.

2. شهادات بنك مصر



شهادة "طلعت حرب"

عائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27%.

الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

تتيح الاقتراض بضمان الشهادات.

3. شهادات بنك القاهرة



شهادة "البريمو"

فائدة متغيرة تصل إلى 19%.

الحد الأدنى للاكتتاب 10,000 جنيه.

4. شهادات بنك "سايب"



شهادة "إكسلانس بلاس"

عائد سنوي 23%.

الحد الأدنى للاكتتاب 5 ملايين جنيه.

5. البنك التجاري الدولي (CIB)



شهادة "بريميوم"

فائدة 20% تُصرف سنويًا.

الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.

مزايا الشهادات ذات العائد المرتفع

عوائد ثابتة وآمنة بعيدة عن المخاطر.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.

تأمين على الحياة طوال فترة الشراء.

مرونة في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.

6. شهادات بنك الإسكندرية



شهادة "ماكس" الثلاثية

عائد سنوي 21% يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.

7. شهادات بنك HSBC



الشهادة الثلاثية

عائد 22% سنويًا يُصرف شهريًا.

8. شهادات بنك ناصر الاجتماعي (برامج خاصة لكبار السن)



شهادة "رد الجميل" الثلاثية

عائد 24.25% سنويًا أو 22.25% شهريًا.

شهادة "رد الجميل" لمدة عام

عائد 22% سنويًا أو 20.5% شهريًا.

9. شهادات بنك قطر الوطني (QNB)



شهادات بعائد شهري يتراوح بين 20% و20.15%.

مدة 3 سنوات.

الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

10. بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متغير يصل 19% بقيمة اكتتاب تبدأ بـ10 آلاف جنيه يتم صرف عائدها شهريا.

تظل هذه الشهادات من الخيارات المفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة وآمنة على مدخراتهم، مع مرونة في سحب الأموال بعد فترة قصيرة من الاستحقاق.