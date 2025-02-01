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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك عربي: ارتفاع معدلات الربحية بمصر 21% خلال 2024

أرباح بنوك
أرباح بنوك
محمد يحيي
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أظهر تقرير حديث لأحد البنوك العربية، نموا في معدلات الربحية بنهاية العام الماضي بمقدار 21% عما كان عليه في العام السابق له، ليكسر بذلك حاجز الـ1.01 مليار دولار، بما يعني ارتفاع مصادر التمويل لديه.

أرجع تقرير البنك السنوي عن مؤشرات العام المالي 2024؛ معدلات النمو بسبب  توسيع نطاق العمليات في الأسواق الدولية خاصة بمنطقة الخليج العربي مما يعكس إلتزام المؤسسة بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستمرار في تقديم خدمات مصرفية تواكب شرائح عدة من العملاء.

وفقا للتقرير السنوي والذي أظهر، ارتفاعا في معدلات الأرباح التشغيلية بما يعكس نمو الفوائد والعمولات و معدلات الإقراض و كفاءة إدارة السيولة والتمويل؛ بإعتبارها إحدى ركائز المنظومة المصرفية وهو ما انعكس على جودة محفظة الإئتمان بالبنك.

وذكر التقرير أن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة كسرت 100% دون احتساب الضمانات، في ظل قاعدة رأسمال ونسبة كفاية رأسمال بلغت 17.2% وفق متطلبات  إتفاقية بازل 3، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب.

وتعتزم المؤسسة استكمال إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لممارسة العمل المصرفي في العراق، حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية مطلع  العام الجاري. 

كما يجري العمل على تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال اندماج مرتقب بين بعض الكيانات المصرفية السويسرية بما يعزز مكانة المؤسسة في قطاع إدارة الثروات.

ويسعي البنك لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات.

ويستهدف أيضا البنك إطلاق منصة مصرفية رقمية متطورة خلال 2024، لتمكين الشركات من تقديم حلول مالية مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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