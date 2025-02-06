وزارة الخارجية تعلن عن نشر قرار جمهوري بشأن اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن نشر القرار الجمهوري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٤ في الجريدة الرسمية، وذلك بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي بقيمة ١٧٠.٧ مليون دولار.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز دورها في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة الأفريقية.

ووفقًا للقرار، فقد تمت الموافقة على الاكتتاب بعد تصديق مجلس النواب بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٤، وتوقيع السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بدعم التنمية في أفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية.