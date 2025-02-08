فتح آفاق جديدة .. انطلاق منتدى التأمين الصحي الشامل

فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الشامل



- المنتدى السنوي للهيئة يأتي تحت شعار: "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"



- مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين ... والمنتدى يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.



- المنتدى يستهدف فتح آفاق جديدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة تواكب تطلعات الشعب المصري.



- توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص بهدف تسريع وتيرة دمج مقدمي الخدمة وتحقيق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة.



- المنتدى يتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية، تهدف إلى استكمال وضع الأسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، والخبراء الأجانب وممثلي جهات ومؤسسات دولية، وحضور مكثف من جانب ممثلي مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وكبار المستثمرين في هذا المجال، وكافة القيادات المشرفة على المنظومة الصحية بمصر، والإعلاميين والصحفيين.



تنطلق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، غدًا الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة."، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.



يهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات الشعب المصري في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.



يتضمن المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسية التي يُلقيها نخبة من الشخصيات البارزة، وهم: د. مصطفى مدبولي، معالي دولة رئيس مجلس وزراء مصر، د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، د. هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى أ. سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أ. ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، د. نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.



ويتضمن المنتدى أيضاً، مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.



ومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.



ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.