شريف مدكور : مفيش عذب قـبر .. ودار الإفتاء ترد عليه بالقرآن

تصدر الإعلامي شريف مدكور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر بوست له، أنكر فيه عذاب القبر، وتسبب هذا الأمر في انتقادات عديدة وجهت له بعد حديثه عن القبر، وظهرت دار الافتاء المصرية وردت بشكل واضح على بوست شريف مدكور عن عذاب القبر.

https://www.youtube.com/shorts/qz0i4PJIZ9Y

وكتب شريف مدكور عبر حسابه على Facebook: "أنا أتكلم في الدين براحتي أقول اللي أنا عاوزه مدام مش بكفر حد والحاجة الوحيدة اللي مش من حق مخلوق يقولي متتكلمش فيها هي ديني، على الأقل أنا ببحث وبجتهد علشان أزود إيماني ويقيني والله أعلم".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي:

https://www.youtube.com/shorts/qz0i4PJIZ9Y