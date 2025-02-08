إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال أصدر أمراً بإخلاء محور نتساريم

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أمراً بإخلاء محور نتساريم في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش يفترض أن ينسحب من كامل المحور غدًا.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي بدأت إعادة انتشار قواتها بالقرب من الحدود.

وبحسب الصحيفة، فإن إخلاء محور نتساريم يعني عدم وجود قوات إسرائيلية شمال القطاع، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية العسكرية.

الصحيفة نفسها أكدت أن محور نتساريم كان يمثل أحد العناصر المهمة في طموحات المستوطنين للعودة إلى الاستيطان في شمال قطاع غزة، مما يزيد من أهمية هذا التطور في سياق الأوضاع الحالية.