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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مؤسسة أخبار اليوم تختار النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة لعام 2024|فيديو

تكريم النائب محمد أبو العينين
تكريم النائب محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تكريم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، من قِبل مؤسسة أخبار اليوم وتم اختياره رجل الصناعة لعام 2024.


وعلَّق الإعلامي أحمد موسى على انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كما حضره النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.


وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أدار جلسة مهمة خاصة بالصناعة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي".

وتابع أحمد موسى: "الفريق كامل الوزير تحدّث عمّا تقوم به الدولة لدعم القطاع الصناعي والحوافز التي يتم توفيرها لهذا القطاع".
 

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