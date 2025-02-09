أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامي للمحلة.. وجلسة مع التحدي الليبي اليوم

كشف أحمد ياسر لاعب نادي التحدي الليبي والبنك الأهلي والمصري السابق، عن توقيع عقود انضمامه لفريق غزل المحلة وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أحمد ياسر في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "هناك جلسة مع نادي التحدي الليبي اليوم من أجل فسخ العقود وذلك من أجل سيستم الـTms".

وأضاف ياسر في تصريحاته: "وقعت على عقود انضمامي لفريق غزل المحلة وأرغب في العودة لصفوف الفريق حاليًا".

وواصل: "سأكون متواجداً في المحلة غدًا أو بعد غد من أجل المشاركة في تدريبات الغزل والانضمام إلى صفوف الفريق".