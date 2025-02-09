محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبّني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر له

روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الجمعة.

وأضاف “نصر” خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "كان هناك فاول محتسب لنا والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه وجدته يسددها خارج الملعب".

وواصل: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السُباب له".

وأكمل: "بعدها قام ناصر ماهر بضربي بالقلم.. ورحمة كابتن إيهاب جلال أغلي شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".