سهرانة.. نجوى كرم تشعل حفل العاصمة الهولندية أمستردام

أحيت الفنانة نجوى كرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 8 فبراير، في العاصمة الهولندية أمستردام، وحمل الحفل لافتة كامل العدد، بعدما تم بيع التذاكر بالكامل.

وتألقت نجوى كرم، خلال الحفل بفستان طويل باللون الذهبي، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (يلعن البعد، سهرانة).

نجوى كرم - تعا نقعد

وسبق أن طرحت الفنانة نجوى كرم كليبها الجديد، الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب و3 منصات للموسيقى.

كليب “تعا نقعد” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

كانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كشفت عن صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد".

أغاني نجوى كرم

وفي العام الماضي، طرحت نجوى كرم ألبوم “كاريزما” والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

والأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم “كاريزما” بعنوان "مغرومة بحالي" من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.