"التصديرى للصناعات الغذائية" يستعرض الخدمات اللوجستية للمعارض الخارجية



نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ندوة تحت عنوان "الخدمات اللوجستية للمعارض الخارجية"، وذلك بمناسبة التحضير لمعرض “جلفود دبى 2025 ”.

من ناحيته، كشف الدكتور بهيج الذكى الخبير فى قطاع الخدمات الدولية والشحن، أن عمليات الشحن للمعارض تختلف تماما عن عمليات الشحن العادية، نظرا لحساسيتها وما تتضمنه من مخاطر قد تتكبدها الشركات حال عدم وصول عيناتها فى الوقت والمكان المناسب، موضحا أن عمليات شحن المواد الغذائية للمعارض المتخصصة تتطلب إجراءات خاصة لضمان وصول العينات فى حالة ممتازة وتخزينها فى أماكن مناسبة لحين وقت المعرض.

وأشار "الذكى" إلى مجموعة من نفاط الاختلاف بين عمليات الشحن للمعارض وشحن البضائع التقليدية، والتى يأتى فى مقدمتها الإجراءات المتبعة لدخول العينات والتى تختلف من منتج إلى أخر ومن دولة إلى أخرى عن تلك الإجراءات التى يتم اتباعها لدخول ذات المنتجات فى عمليات الشحن العادية.

وأضاف أن المستندات المطلوبة لدخول عينات المنتجات الخاصة بالمعارض تختلف كذلك عن تلك المتعلقة بالشاحنات، كذلك الحال بالنسبة للنظم الجمركية المتبعة، الأمر الذى يوجب على شركات الشحن أن تكون على اطلاع دائم بالقوانين والاجراءات المتبعة فى كل دول ومراجعة المستندات مع وكيلها الخارجى بوقت كاف قبل كل معرض حتى لا تحدث أزمات تؤدى لرفض العينات.

وتابع " فى عمليات الشحن للمعارض هناك مواد قد يسمح بدخولها دون مستندات أو تحاليل معينة بعكس المتبع فى عمليات الشحن العادية، أيضا وكلاء المعارض يختلفون تماما عن وكلاء عمليات الشحن العادية".

وعن نصائحه للشركات قبل بدء عمليات شحن عينات منتجاتهم للمعارض الخارجية، شدد على ضرورة أن تكون العينات مدون عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الطلاحية بشكل واضح، مع ضرورة وجود عينات خاصة بالجمارك لعدم فتح الطرود وتعريضها للخطر، مطالبا كذلك بوجود أسم المصنع على جميع العبوات المشحونة وتدوين عبارة "صنع فى مصر" عليها.

وأضاف أن الشركات العارضة عليها الالتزام بمواعيد تسليم عينات منتجاتها إلى شركات الشحن، وذلك لأن الأخيرة تكون ملتزمة بمواعيد خطوط طيران ومن بعدها نقل العينات إلى مخازن تابعة لها لحين وقت المعرض".

وردًا على أسئلة الحضور، حول الوقت الكافى لتسليم الشركات عينات منتجاتهم قبل المعرض، أكد أن شركات الشحن تحدد الوقت بناء على مواعيد الطيران المتجه للدولة المقام بها المعرض، موضحا أن المواعيد قد تختلف بحسب المنتج المراد شحنه، فالمجمدات تتطلب وقت معين يختلف عن المنتجات الأخرى لكن فى المتوسط يكون الوقت المناسب لتسليم العينات أسبوعين قبل المعرض