مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra وS24 Ultra.. هل يستحق الترقية؟

تم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra ليجلب مجموعة من الترقيات المعتادة التي تضمنت تحديثا لمعالج الهاتف، تحسينات بسيطة في التصميم، وتطويرات طفيفة في الكاميرا، ومع ذلك، تظل بعض المزايا مشابهة للجيل السابق Galaxy S24 Ultra، مما يثير السؤال: هل تستحق هذه الترقيات الجهد؟ أو هل يبقى S24 Ultra الخيار الأفضل من حيث القيمة مقابل المال؟.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra وS24 Ultra



الشاشة والتصميم:

أحد التغييرات الطفيفة التي طرأت على Galaxy S25 Ultra هو حجم الشاشة، بينما كانت شاشة S24 Ultra بحجم 6.8 بوصة، تأتي شاشة S25 Ultra بحجم 6.9 بوصة. ورغم هذا التغيير الطفيف في الحجم، تظل دقة الشاشة 1440 × 320 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز في كلا الهاتفين. لا يوجد دعم لتقنية Dolby Vision في أي من الهاتفين، حيث تقتصر كلتا الشاشتين على معايير HDR10+ من سامسونج.

كما تتمتع الشاشتان بطبقة حماية قوية، حيث يحتوي Galaxy S25 Ultra على Corning Gorilla Glass Victus 2، في حين يحتوي S24 Ultra على Gorilla Glass Victus، لكن لا يوجد فرق واضح في تجربة المشاهدة بين الهاتفين.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S25 Ultra وS24 Ultra

الطاقة والأداء:

لا يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra ببطارية جديدة من نوع السيليكون، بل يستمر بنفس سعة البطارية في S24 Ultra وهي 5000 مللي أمبير في الساعة. لكن عندما يتعلق الأمر بالأداء، أظهر Galaxy S25 Ultra بعض التحسينات الطفيفة في اختبارات الألعاب، حيث يأتي بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Elite، مقارنة بالجيل السابق Snapdragon 8 Gen 3، وزودت سامسونج كلا الهاتفين بنفس خيارات الذاكرة.

يأتي Galaxy S25 Ultra مع دعم الشحن السريع 45 وات مثل S24 Ultra، ومع ذلك، قدم S25 Ultra دعما محسنا للشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

فيما يتعلق بالكاميرا، لا يوجد تغيير كبير بين Galaxy S25 Ultra و S24 Ultra. الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل على S25 Ultra هي نفسها في S24 Ultra، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية التي تظل كما هي. التغيير الوحيد في الكاميرا هو استبدال مستشعر 12 ميجابكسل القديم في الكاميرا الفائقة بمستشعر 50 ميجابكسل في S25 Ultra.

هل يستحق الترقية؟

يحتوي هاتف Galaxy S25 Ultra على بعض التحسينات الطفيفة في مجالات الشحن اللاسلكي والأداء العام، لكن هذه الترقيات لا تبدو كافية لتبرير الترقية من S24 Ultra. مع عدم وجود تغييرات جذرية في البطارية أو الكاميرا، قد يظل S24 Ultra هو الخيار الأفضل، خاصة وأنه سيكون أرخص بكثير من الجيل الأحدث.