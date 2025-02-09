محدش يضحك عليكم ..أحمد العوضي يحذر من انتحال شخصيته

حذر الفنان أحمد العوضي متابعيه من أحد الحسابات التي تنتحل شخصيته، عبر موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك”.

وقال العوضي في فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مساء الفل على كل أخواتي الطيبين، مش بطلع غير من الفيسبوك.

وأضاف: معنديش أي أكونت على التيك توك أطلع منه لايف محدش يضحك عليكم وينتحل شخصيتي ويطلع يتكلم بصوتي محدش ينصب عليكم بالأونطة استنوا فهد البطل في رمضان.

مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.