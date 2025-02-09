هل تتغير مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان؟.. اعرف الإجابة

قدم مذيع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة حول مواعيد الدراسة فى شهر رمضان، وتعديلات مواعيد المدارس خلال الشهر الفضيل.

وعلم موقع صدى البلد أنه من المقرر أن تعلن المدارس قريبا عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مواعيد الدراسة في رمضان هذا العام

وكشفت مصادرنا في المديريات و الإدارات التعليمية، عن أنه من المعتاد ألا تختلف مواعيد الدراسة في رمضان كثيرا عن مواعيد الدراسة في الأيام العادية ، حيث يتم في رمضان فقط تعديل زمن الحصص الدراسية وموعد حضور و انصراف الطلاب وموعد انتهاء اليوم الدراسي، إذ ينتهي اليوم الدراسي في رمضان في موعد مبكر قليلا عن الأيام العادية.