مدرب مراد مكرم: تحديت شغفه بالطعام ونجحنا في تغيير أسلوب حياته

كشف المدرب الشخصي مصطفى كمال، الذي أشرف على رحلة إنقاص وزن الفنان مراد مكرم، عن التحديات التي واجهها خلال تدريبه، مشيرًا إلى أن مراد كان يعشق الطعام إلى درجة أنه كان يتعامل مع الثلاجة وكأنها شخص يتحدث إليه.

وخلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، أوضح كمال أن مراد مكرم كان يتناول كميات كبيرة من الطعام يوميًا، وهو ما تسبب في زيادة وزنه بشكل ملحوظ، لكنه استطاع تعديل أسلوبه الغذائي تدريجيًا.

وأشار إلى أن الفنان المصري كان يستهلك كميات هائلة من السعرات الحرارية في الماضي، لكنه الآن يكتفي بمتوسط 3000 سعر حراري يوميًا، وهو ما ساعده على فقدان الوزن بشكل صحي دون اللجوء للعمليات الجراحية.

وأكد المدرب أن تجربة الدايت مع مراد مكرم كانت بمثابة تحدٍّ حقيقي، نظرًا لحبه الشديد للطعام، لكنه استطاع تغييره عبر برنامج تدريبي وغذائي متوازن، جمع بين الرياضة والنظام الغذائي الصحي، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة وتحسن كبير في مستوى اللياقة البدنية للفنان.