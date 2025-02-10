اتحاد عمال مصر يعلن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه سعيد بقرار زيادة الأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون هناك زيادة في الأجور للقطاع الخاص، تسبق القطاع العام الحكومي.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وهناك بوادر إيجابية، لما تم اتخاذه من قرار بزيادة المرتبات، وستكون الزيادة في مرتب شهر مارس، سيتم صرف الأجور بالزيادة الجديدة.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "نعتبر الحد الأدنى للأجور أحد أدوات الأجر"، مؤكدا أن من يخالف الحد الأدنى للأجور سيتم فرض غرامة عليه، خاصة أن وزارة العمل بها لجان التفتيش على المنشات لمراقبة تنفيذ الحد الأدني للأجور.