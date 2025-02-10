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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية

بدء تظلمات
بدء تظلمات
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء تظلمات الشهادة الإعدادية 2025، للفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير الجاري، وتنتهي الثلاثاء 18 فبراير.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم ، إنه تم تحديد الأربعاء 19 فبراير لمن تخلف عن التقدم بالتظلمات لجميع الإدارات التعليمية، حيث يتم تقديم الطلبات بمقر الكنترول بمدرسة محمد متولي الشعراوي ببنها خلف مبنى ديوان عام المحافظة.

مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025
وجاء جدول مواعيد التظلمات للإدارة التعليمية، للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، للفصل الدراسي الأول على النحو التالي: 
  - الإثنين 10 فبراير 2025 لإدارتي بنها وقها.
  - الثلاثاء 11 فبراير 2025 لإدارتي طوخ وكفر شكر.
  - الأربعاء 12 فبراير 2025 لإدارة شرق شبرا الخيمة.
  - الخميس 13 فبراير 2025 لإدارة غرب شبرا الخيمة.
  - الأحد 16 فبراير 2025 لإدارتي القناطر الخيرية وقليوب.
  - الإثنين 17 فبراير 2025 لإدارتي الخانكة والعبور.
  - الثلاثاء 18 فبراير 2025 لإدارتي شبين القناطر والخصوص.
  - الأربعاء 19 فبراير 2025 تخلفات جميع الإدارات.
وكشف وكيل تعليم القليوبية، أنه يتم حضور ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الإطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، حيث يتم تقديم الطلبات بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بمدينة بنها خلف ديوان عام محافظة القليوبية.


وتابع أنه تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط.

محافظة القليوبية القليوبية الشهادة الإعدادية

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