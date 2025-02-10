أردوغان: إسرائيل فشلت في غزة وتراوغ "الاتفاق" .. وتتحمل الإعمار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بغزة، وإسرائيل تراوغ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة معتبرًا أنه لن يتم السماح بحصول نكبة ثانية للشعب الفلسطيني وعلى إسرائيل أن تدفع فاتورة إعادة إعمار غزة وحدها، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

فشل نتنياهو



ذكر أردوغان: "ان الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وقضيته ولا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس تحفظ له كرامته و لا يمكن أن يحل السلام والهدوء والتنمية الإنسانية في مكان لا توجد فيه عدالة يتم تجاهلها لمصالح وحشية".

وأكد أردوغان على أن هيكلية الأمم المتحدة التي لا يوجد فيها تمثيل للعالم الإسلامي لا يمكنها أن تنشر العدالة لأنها غير عادلة بحد ذاتها والعالم بحاجة إلى فهم جديد ونظام عالمي جديد لحل مشاكله في جميع المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية ومن التجارة إلى الأمن".

وأضاف أردوغان :"إن بناء نظام عالمي عادل يحتضن الجميع ويرى بالاختلافات ثراءً ضرورة ملحة وليست خيارا".

اللوم على الاحتلال وهو من عليه دفع 100 مليار دولار

ذكر أردوغان: "إن التكلفة المالية للدمار في غزة تقدر بـ 100 مليار دولار والمتسبب بها إسرائيل وحكومة نتنياهو و يجب تحصيل التعويض من الإدارة الإسرائيلية على الدمار الذي تسببت به في غزة ومن ثم البدء بعملية إعادة إعمار القطاع ، كما ويجب على نتنياهو البحث عن موارد لتعويض الأضرار البالغة 100 مليار دولار المتسبب بها في غزة بدلا من البحث عن مكان للفلسطينيين".

ولفت أردوغان إلى إنه لا أحد يمتلك القدرة على تعريض الشعب الفلسطيني لنكبة (تهجير) جديدة ويجب أن تعود المنازل والأراضي وأماكن العمل التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون إلى الفلسطينيين أصحابها الحقيقيين".

نتنياهو يزعم : “رجعت من زيارة تاريخية لأمريكا ستغير وجه الشرق الأوسط”

يأتي ذلك فيما قال نقلت صحف عبرية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي عاد من واشنطن: "رجعت من زيارة تاريخية لأمريكا ستغير وجه الشرق الأوسط وإسرائيل لأجيال".

وقام نتنياهو بزيارة لأمريكا هي الأول لزعيم كيان الاحتلال والأول على مستوى أي سياسي حيث مكث في أمريكا لنحو أسبوع قابل خلاله ترامب ومسئولين آخرين.