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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث سامسونج One UI 7 الجديد

هواتف Galaxy
هواتف Galaxy
لمياء الياسين

تعد من فوائد شراء هاتف سامسونج هو حصولك على ميزات جديدة لفترة طويلة تصل إلى سبع سنوات حسب الطراز، ولهذا السبب لا تزال بعض هواتف Galaxy القديمة متوافقة مع أحدث تحديث لواجهة One UI، وهذه هي هواتف Galaxy  المؤهلة لتحديث One UI 7:

سلسلة Galaxy S25 (تأتي مع واجهة One UI 7)
سلسلة  هواتف جالكسي S24
جالكسي S24 FE
سلسلة جالكسي S23
جالكسي S22 FE
سلسلة جالكسي S22
جالكسي S22 FE
سلسلة جالكسي S21
جالكسي S21 FE


تحديثات رئيسية لنظام Android

لن تحصل سلسلة S20 على One UI 7 لأنها مؤهلة للحصول على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android فقط، لذا كان One UI 5 هو آخر تحديث رئيسي لنظام Android حصلت عليه. 

من ناحية أخرى، تظهر طرازات S21 في القائمة لأن Samsung تضمن أربعة تحديثات رئيسية لنظام Android لتلك الهواتف.

على الجانب الآخر إذا لم تغير سامسونج سياستها، فإن One UI 7 سيكون آخر تحديث رئيسي لنظام Android لهواتف Galaxy S21. كما ستحصل مجموعة Galaxy S22 على أربع سنوات من تحديثات Android الرئيسية

هواتف سامسونج قابلة للطي 

تشمل فئة الهواتف الفاخرة من سامسونج الهواتف القابلة للطي ذات أعمار التحديثات المتفاوتة. أقدم هاتف قابل للطي من سلسلة Galaxy يحصل على تحديث One UI 7 هو Galaxy Z Fold 3، الذي تم إصداره في عام 2021. 

يعتبر هاتفا Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 مؤهلين لأن سامسونج وعدت بأربعة تحديثات رئيسية لنظام Android لمستخدميها. فيما يلي هواتف Samsung القابلة للطي التي ستحصل على تحديث One UI 7:

جالكسي زد فولد 3
جالكسي زد فليب 3
جالكسي زد فولد 4
جالكسي زد فليب 4
جالكسي زد فولد 5
جالكسي زد فليب 5
جالكسي زد فولد 6
جالكسي زد فليب 6

في السياق نفسه لن يكون تحديث One UI 7 متاحًا لجميع هواتف Galaxy في نفس اليوم، كلما كان هاتف Galaxy أحدث، كلما وصل التحديث في وقت أقرب
ستطرح شركة سامسونج تحديث One UI 7 على أحدث هواتفها الذكية المتميزة أولاً. وستحصل عليه سلسلة Galaxy S24 قبل S23 والطرازات الأقدم.

سامسونج هواتف Galaxy الهواتف القابلة للطي تحديث One UI 7 هواتف جالكسي S24

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